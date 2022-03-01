В Литве предложили запретить использование латинской буквы Z из-за российской спецоперации на Украине

В Литве могут запретить использование латинской буквы Z из-за использования ее на российской военной технике, участвующей в спецоперации на территории Украины. Соответствующее предложение уже зарегистрировано в литовском парламенте.В Литве предложили приравнять латинскую букву Z и георгиевскую ленточку к нацистским и коммунистическим символам. Такое предложение внесено в литовский парламент двумя депутатами. Члены литовского Сейма Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас предложили приравнять использование латинской буквы Z и георгиевской ленты к административному правонарушению и наказывать штрафом от 300 до 500 евро.Соответственно после утверждения этой инициативы парламентом изменения будут внесены в Кодекс об административных проступках и закон о собраниях, данные символы будут запрещены к публичному показу на демонстрациях, собраниях и других массовых мероприятиях."Члены сейма Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали изменения в Кодекс об административных проступках и закон о собраниях, в которых предлагают приравнять двуцветную черно-оранжевую георгиевскую ленточку и символ (...) российских вооруженных сил Z к нацистским и коммунистическим символам", - говорится в сообщении.Латинская буква Z нанесена на борта российской боевой техники, участвующей в спецоперации на Украине. Про латинскую букву V, которая также наносится на борта военной техники ВС России, в Вильнюсе, по-видимому, даже не подозревают.Отметим, что в Литве с ноября прошлого года запрещена публичная демонстрация георгиевских ленточек.источник