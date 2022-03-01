Куда в Луганске можно принести гуманитарную помощь для беженцев



«Луганчане могут собрать и принести гуманитарную помощь для эвакуированных в Луганск жителей территорий, на которых продолжаются боевые действия. Все желающие могут передать продукты питания, посуду, уборочный инвентарь (ведра, тазики, швабры), бытовую химию, одеяла, покрывала, полотенца», — говорится в сообщении.



В Луганске обнародовала перечень адресов, по которым можно принести помощь беженцам из регионов, где продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.Приносить собранную помощь можно в общежития по адресам:квартал Луганский, 2а;улица Учебная, 6;улица Советская, 46а;улица Оборонная, 8;Новый городок, 13 (4-й этаж).Школа выживания - Сегодня, 06:00 14