Почему российскую армию на Украине не встречают с цветами

Проводящаяся Россией на территории Украины военная спецоперация преподносит много неожиданностей, одной из которых является ожесточенное сопротивление, как украинской армии, так и националистических парамилитарных формирований, и настороженное, а иногда и враждебное отношение жителей Украины к российским войскам. Сложившаяся ситуация принципиально отличается от событий 2014 года, когда население, особенно на Юго-Востоке, массово приветствовало единение с Россией и стремилось стать под российские флаги.Возникает естественный вопрос, что же произошло и почему так резко изменилось отношение украинского населения к России? Для ответа на этот вопрос необходимо представлять, что собой представляет украинское общество, какая власть им руководит и в чьих интересах работает.Формирование русофобского украинского государстваВ рамках сложившейся политической системы правит на Украине неонацистская «туземная» власть, сформированная олигархическими кланами и переформатированная американцами в интересах создания русофобского плацдарма для давления на Россию.Американцы добились полного контроля над страной и по своему усмотрению в своих интересах устанавливают там «туземную» власть, легитимизируя ее через так называемые выборы.Современная украинская власть в значительной степени представлена персонажами с комплексами неполноценности, порочными, презренными и отчасти безумными, не понимающими, что такое власть и «пробившимися» туда с нарушением всех норм социальной иерархии ради личной выгоды. Базой для формирования правящего класса служило и служит наиболее недоразвитое и закомплексованное население Галиции, ведущее свою родословную от польских холопов и стремящееся навязать свое убогое мировоззрение с пещерной русофобией всему населению Украины. Разумеется, есть среди них и приличные люди, но не они определяют погоду.Сформированная олигархическими кланами и американцами власть решала задачу переформатирования украинского общества в заповедник русофобии, люто ненавидящий все русское. Русофобская политика стала основой существования государства.Примитивна идея инаковости украинцев от общерусского культурного древа десятилетиями вбивалась им головы и постоянно подпитывалась лошадиными дозами инъекций русофобии, поскольку без этого невозможно было избежать естественного тяготения друг к другу двух ветвей одного народа, обусловленного их общим происхождением, историей, культурой и верой.Все это формировалось с помощью массированной и лживой пропаганды, основу которой составляет многократно повторяющаяся ложь, запоминающаяся людьми при блокировании альтернативной информации. В украинском информационном пространстве невозможно найти позитивного мнения о России, там это рассматривается как попытка оправдать врага.Политический класс призван был сломать русское наследие не только в управлении государством, но самое главное – общественном сознании с целью оторвать новое поколение от общего исторического прошлого с Россией. Американцы поставили цель перевернуть страницу общей истории России и Украины, окончательно доломать глубинные русские корни и реализовать проект создания из Украины анти-России, для чего в массовое сознание внедрялись придуманные мифы и легенды об исключительности «украинской нации», противопоставляющие Украину российскому государству.Не следует также забывать, что на отношения между Галицией и Юго-Востоком, помимо сложившихся политических, ментальных и духовных противоречий, накладывался и глубочайший цивилизационный и этнополитический разлом, делающий невозможным совместное мирное проживание в едином государстве. Правящий класс тем не менее взял на вооружение цивилизационные предпочтения Галиции и привел страну к катастрофе.Политика оболванивания и зомбирования ненавистью, разжиганием паранойи и стравливания людей между собой работала в идеальных условиях информационного террора, тотальной цензуры и контроля над СМИ, и дала свои результаты. Во многом за последние восемь лет эта задача была решена, и большинство населения стало просто зомбированным. Произошло расчеловечивание населения Украины и превращение его в лютого зверя, ненавидящего Россию и готового терзать ее.В рамках системы не могло быть и нет самостоятельных и тем более пророссийских политиков, излишне самостоятельные выдавливались из политики или из жизни. Естественно, в стране нет и системных политических сил, способных организовать массы, остановить это безумие и изменить вектор развития страны. Украина стала экзистенциальным врагом России, переформатировать ее изнутри было невозможно, безотлагательно требовалась хирургическая операция извне, вследствие чего и последовала российская спецоперация.Благородные цели операции по закрытию проекта анти-Россия и освобождению Украины от неонацистского режима по многим объективным и субъективным причинам не были доведены до украинского населения. Начавшаяся операция по своему воздействию на сознание украинского населения усилила негативное отношение к России. Это объяснялось тем, что накануне укропропаганда уже длительное время вбивала всем в головы мысль, что Россия готовится напасть на Украину с целью ликвидации ее государственности и стягивает войска к ее границам.В украинском информационном пространстве усиленно нагнеталась военная истерия с распространением видео с российскими эшелонами военной техники, перебрасываемой к западным границам. Накануне ввода российских войск в украинском обществе уже была создана атмосфера неприятия российских войск как освободителей. Общество психологически было подготовлено к «вторжению русского агрессора» и начавшуюся спецоперацию рассматривало именно с этой точки зрения. С разрастанием военных действий и неизбежными потерями эта мысль усиленно и целенаправленно навязывалась.Учитывая, что спецоперация началась без явного повода под лозунгом защиты Донбасса, украинской стороной с целью мобилизации населения на отпор «агрессору» был хорошо обыгран и раздут миф о «российских ордах», вероломно вторгшихся со всех направлений в беззащитную страну. Такая информационная тактика себя оправдала, в СМИ усиленно рекламировали как население по всей Украине стоит в очередях, записываячь в тероборону, где им сразу же выдавалось оружие (патриотическая волна в некоторых местах действительно имела место).Неизбежные издержки военной операцииЛюбая военная операция неизбежно ведет к разрушениям, в том числе гражданской инфраструктуры и гибели мирных граждан. Как ни стремилась российская армия избежать этого, не получилось, пришлось отвечать на провокации укронацистов. Избегая прямых столкновений с российской армией, они стали создавать укрепрайоны в городах, размещая венную технику в жилых массивах и прикрываясь мирными жителями как щитом, обстреливали российские позиции, провоцируя ответный огонь.Взаимные обмены ударами артиллерии и РСЗО вели к разрушениям и гибели жителей городов, а укронацисты зачастую сознательно обстреливали жилые массивы, обвиняя в этом российскую армию. Такая тактика успешно использовалась укропропагандой для нагнетания русофобской истерии. Заранее была создана сеть сайтов и Telegram-каналов, распространяющих в основном ложную информацию о «русских варварах», сознательно уничтожающих мирных людей и не щадящих даже детей. Социальные сети и официальные СМИ были забиты видеокадрами горящих домов и телами погибших с обязательными комментариями об «агрессивности» Русского мира, проклятиями в адрес русских и призывами отомстить оккупантам.Хорошо продуманная и организованная при мощной поддержке Запада пропагандистская кампания легла на благодатную почву, совершенно ошарашенное, испуганное и дезориентированное население, столкнувшееся с реальной войной и смертью, консолидировалось в стремлении противостоять «агрессору». Уже подавляющее большинство резко отрицательно смотрит на Россию, считает ее виновной в развязывании конфликта и готово противостоять, чем умело пользуются украинские власти.О какой поддержке российских войск может идти речь, если все работает на отторжение Русского мира и восприятие его как экзистенциального врага. У людей каждый день на глазах трагедии, они находятся под реальными обстрелами, несущими гибель своих близких, пожары, разрушения домов и уничтожение нажитого имущества. Многие терпят бедствия и лишения, нет продуктов и лекарств. Для простого обывателя неважно, кто стреляет, при этом все информационное пространство твердит, что это преступления русских агрессоров, и им надо отомстить. Альтернативной информации нет, и люди верят изощренной лжи, навязываемой укропропагандой.К тому же российское информационное пространство ориентировано на российскую аудиторию, создавая имидж украинского населения как неспособного отстоять свои права и сдавшегося укронацистскому режиму. Поддержать население некому, все политические силы там только укронацистской и русофобской направленности. Так называемая пророссийская партия Медведчука ОПЗЖ – чистейший блеф, ее лидеры обеспечивают только свои бизнес-интересы и по своему менталитету они вовсе не сторонники русского единства, а лишь поборники «интеграции в Европу» на любых условиях.Надежды, что на Украине российские войска будут встречать как освободителей, были абсолютно беспочвенными, соцопросы последних лет четко фиксировали растущее неприятие России, а с каждым днем военного конфликта население, видя постигшие его бедствия, все более ожесточалось. Это естественный процесс в любом обществе, большинство обывателей далеки от высоких материй и большой политики, они хотят жить в нормальных условиях и не бедствовать, а война не выбирает правых и виноватых, страдают все, при этом виновником назначили Россию.Запад добился своей цели, втянул в братоубийственный конфликт две ветви русского народа, загодя воспитав и приведя к власти на Украине русофобскую элиту и заложив в украинском обществе ядовитые флюиды ненависти ко всему русскому как и готовность воевать и уничтожать своих соплеменников. Отрезвление придет не скоро и будет тяжелым.Спецоперация успешно продвигается, хотя и с задержками. Быстро решить проблему Украины не получилось, да и вряд ли это было возможно. После военной фазы последует длительный процесс денацификации, связанный с приведением в чувство украинского общества и лишение его иллюзий о бескорыстной поддержке Запада. Придется возвращать людей к своим историческим корням, очищая власть от явных апологетов укронацизма и формируя новую элиту, отстаивающую русское единство.Юрий Апухтин