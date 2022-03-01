В ФРГ заявили о риске деиндустриализации из-за энергетического кризиса

Депутат комитета бундестага по энергетике Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил в беседе с «Известиями», что от некоторых инициатив по «зеленому» переходу следует отказаться.

По его словам, если этого не сделать, то будет и дальше наблюдаться не только рост цен, но и деиндустриализация ФРГ в таких энергоемких областях, как производство аммиака, алюминия или стали.

«Из-за роста цен на сырье и инфляции граждане просто будут не способны платить налоги для реализации климатических мер», — пояснил парламентарий.

Как сообщал McKinsey Global Institute, «зеленый» энергопереход потребует от глобальной экономики 7,5% ВВП или $275 трлн. В компании считают, что переход к нулевым углеродным выбросам должен быть всеобщим и затронуть все сектора экономики по всему миру.

Ранее МИД ФРГ предупредил о последствиях для Германии из-за санкций против России.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет отказываться от диалога с Москвой, поскольку дипломатия важна.

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