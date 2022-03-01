Президент Сербии: Прежде чем обвинять Россию, в НАТО должны посмотреть на себя в зеркало и вспомнить о бомбардировках Белграда

По поводу обвинений Госдепа США в адрес России высказался президент Сербии Александр Вучич. Как уже сообщало «Военное обозрение», представитель американского внешнеполитического ведомства обвинил Россию в якобы совершении «военных преступлений» на Украине.Комментируя это заявление Госдепа США, Вучич назвал его циничным, глупым и постыдным. Сербский президент напомнил Вашингтону о том, как американцами и их союзниками по НАТО была развязана война в центре Европы, как американские бомбы сыпались на Белград в 1999 году.Александр Вучич:Никто нам не вернёт потерянные тогда жизни наших людей. То были не только военные и полицейские, но также женщины, дети, журналисты. Они не совершали агрессию в отношении какой-либо страны.По словам сербского президента, с тех событий прошло 23 года, но никто в Сербии о военных преступлениях не забыл. Вучич отметил, что сегодня уже весь мир оценил бомбардировки Югославии, придя к тому, что они были не просто ошибочны, но и противозаконны, попросту аморальны.Вучич:Сегодня из уст чиновников НАТО постыдно звучит что-то в стиле «мы проводили операцию из-за гуманитарной катастрофы». Тогда ещё глава германского МИД Фишер допустил высказывание о том, что НАТО якобы предотвращает «новый Освенцим». Что это вообще?..Президент Сербии предложил Западу посмотреть на самих себя в зеркало и вспомнить бомбардировки Белграда, прежде чем обвинять Россию.Вучич:Если не помнят сами, то мы напомним им, что они творили.Ранее сербский президент отметил, что никаких санкций против России вводить не намерен.источник