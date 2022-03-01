Глава Стамбульской промышленной палаты: Я вижу выходом из сложившейся для Турции ситуации переход на рубли в торговле с Россией

Председатель правления Стамбульской промышленной палаты (СПП - ICI) Эрдал Бахчиван прокомментировал ситуацию, которая связана с переменами в мировой экономике. По его словам, вызывает особые опасения тот факт, что боевые действия на Украине оказывают негативное влияние и на экономику Турции, которая и без того столкнулась с рекордной за последние годы инфляцией.По словам турецкого промышленника, выходом из складывающейся ситуации для Турции является переход турецко-российской торговли на национальные валюты.Эрдал Бахчиван:"Я вижу выходом из сложной для Турции экономической ситуации перейти к торговле с Россией в рублях".По словам главы СПП, правительству Турции следует поскорее проработать дорожную карту для новых вариантов торговых сделок не только с Россией, но и с Украиной.Бахчиван отметил, что инфляция, рост которой продолжается, отрицательно влияет на спрос. Соответственно, это бьёт по сфере промышленности, она сокращается. В свою очередь падает приток иностранных инвестиций, снижаются долларовые поступления.Бахчиван:"Боевые действия между Россией и Украиной уже пошатнули макроэкономику. Растут невероятными темпами цены на продовольствие. Его нехватка начинает ощущаться в разных регионах мира, включая Турцию. Растут цены на энергию, сырьё".По словам Бахчивана, отключение ряда банков РФ от SWIFT и другие антироссийские санкции могут привести к дефолту в России, но вопрос дефолта в данном случае – «долларовый». Турецкий промышленник отмечает, что в других валютах, исключая евро, Россия была и остаётся платёжеспособной страной, что нужно учитывать.Глава СПП указывает на то, что если сегодня потерять финансово-экономические связи с Россией, то экономику Турции ожидает серьёзное потрясение – обрушится едва начавшая восстанавливаться туристическая отрасль, сократятся объёмы торговли, морские перевозки:"О наших планах по рекордному росту объёмов экспорта можно будет забыть, если не активизировать переход взаимной торговли на рубли".источник