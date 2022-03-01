Министр экономики Баварии призвал не думать об эмбарго против России

Министр экономики Баварии Хуберт Айвангер призвал федеральное правительство не рассматривать идею эмбарго на российский газ. Об этом сообщает радиовещательная компания BR24.Он считает, что введение эмбарго негативно сказалось бы на частных лицах, которые остались без отопления зимой, а также на экономику в целом. Политик отметил, что около 220 тысяч рабочих мест в Баварии «относительно напрямую зависят от импорта российского газа».«Газ по-прежнему идет из России, и я скажу совершенно официально и настойчиво: слава богу, газ по-прежнему идет из России», — указал министр экономики Баварии.Многие западные страны объявили о санкциях после начала специальной военной операции на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию страны. В первую очередь рестрикции коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.источник