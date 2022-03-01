Власти Белгородской области сообщили о повреждении более 20 домов и машин после взрыва снаряда

Более 20 домов и машин получили повреждения в селе Журавлевка Белгородской области после взрыва снаряда, запущенного накануне днем со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.«После дневного ЧП: разрушен один дом, в 12 повреждены окна, заборы и где-то кровля. Также снаряд посек восемь машин. В кратчайшие сроки все дома восстановим», – написал он в своем Telegram-канале.Жителей двух приграничных сел в Белгородской области временно вывезли из опасной зоны после взрыва снаряда.Напомним, режим ЧС ввели в среду в двух селах Белгородской области из-за взрыва снаряда, запущенного со стороны Украины. В результате происшествия есть пострадавшие, повреждены жилые дома.