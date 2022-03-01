Из Бердянска приходят сообщения о диверсии в порту

Из Бердянска приходят сообщения о диверсионной атаке, совершённой в порту города. Напомним, что ранее это приазовский город в Запорожской области перешёл под контроль российских войск. При этом в порту города находились несколько российских кораблей, среди которых БДК «Орск».На кадрах можно видеть клубы дыма, которые поднимаются над территорией порта Бердянска.Проверяется информация о том ущербе, который украинскими диверсантами был нанесён как в отношении непосредственно портовой инфраструктуре, так и российским кораблям.По сообщениям очевидцев, два корабля вышли из порта в открытое море после того, как в порту начали греметь взрывы.Официальных данных от российского министерства обороны по ситуации в Бердянске на данный момент нет. При этом украинские вооружённые формирования указывают на то, что диверсия в порту на Азовском море - их рук дело.По большому счёту, вполне можно было предполагать, что ВСУ, теряя возможность к ведению боевых действий на широких фронтах, будут переходить к диверсионной тактике и тактике ударов в тыл. Хочется надеяться на то, что российские войска к этому будут готовы надлежащим образом.источник