Словакия перенесла посольство из Киева в Ужгород
Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что руководство республики приняло решение о переносе посольства на Украине, передает Aktuality. По его словам, дипломаты покинут украинскую столицу и отправятся в Ужгород — город, расположенный на границе Словакии и Украины, — где уже работает заместитель посла Словакии.
«Считаю это важным шагом навстречу Украине. Это также важный шаг для дипломатической службы, потому что они будут помогать на месте, на границе. Они будут полностью осуществлять дипломатическую деятельность и будут особенно освещать события на Украине», — отметил Корчок.
Как подчеркнул министр, непосредственно словацкий посол Марек Шафин прибудет в Ужгород уже 24 марта, также к нему присоединятся сотрудники диппредставительства, которые ранее были эвакуированы с украинской территории.
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