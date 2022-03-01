Словакия перенесла посольство из Киева в Ужгород

«Считаю это важным шагом навстречу Украине. Это также важный шаг для дипломатической службы, потому что они будут помогать на месте, на границе. Они будут полностью осуществлять дипломатическую деятельность и будут особенно освещать события на Украине», — отметил Корчок.

Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что руководство республики приняло решение о переносе посольства на Украине, передает Aktuality. По его словам, дипломаты покинут украинскую столицу и отправятся в Ужгород — город, расположенный на границе Словакии и Украины, — где уже работает заместитель посла Словакии.Как подчеркнул министр, непосредственно словацкий посол Марек Шафин прибудет в Ужгород уже 24 марта, также к нему присоединятся сотрудники диппредставительства, которые ранее были эвакуированы с украинской территории.источник