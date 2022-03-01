Стало известно о тактике боевиков нацбатов при попытке выбраться из Мариуполя

Из Мариуполя приходят сообщения о продвижении подразделений ВС РФ и НМ ДНР во всех районах города. Осуществляются мероприятия по зачистке территорий крупнейших предприятий города, включая «Азовсталь», которую часто называют городом в городе.Бойцы Народной милиции ДНР рассказывают о меняющейся тактике боевиков нацбатальонов. Напомним, что основные силы противника в Мариуполе – подразделения экстремистского вооружённого формирования «Азов» (*запрещено в РФ). В сообщениях говорится, что за последние день-два кратно возросло число попыток боевиков выбраться из города. «Азовцы»*, понимая, что оставаться в городе могут себе позволить только те из них, кому, что называется, терять уже нечего, пытаются поодиночке или малыми группами – по 2-3 боевика – выйти из кольца, в которое взят Мариуполь.Так как подавляющему числу боевиков, пытающимся выйти под видом гражданских лиц, приходится сталкиваться с МГБ ДНР и отправляться в изоляторы, то теперь они перешли к тактике скрытного выхода или «прорыва», как уже отмечено, мелкими группами или в варианте боевиков-одиночек. Для этого используется методика снайперского прикрытия.Конкретный пример: несколько мелких групп боевиков (по двое) попытались выбраться из окружения через село Покровское в сторону Широкой Балки (к югу от города), в это время рассредоточившиеся в ближайших дворах снайперы простреливали улицу, чтобы боевики не оказались задержанными. Однако в большинстве случаев такая тактика терпит фиаско, потому что выявляется «трафик» боевиков с беспилотника и по пути выхода идёт интенсивный обстрел, например, из штатного вооружения танка или БМП. Также против пытающихся вырваться боевиков используются подствольные гранатомёты. Но, судя по всему, отчаявшихся среди нацбатовцев становится всё больше, поэтому даже такой риск их попытки «просочиться» за пределы Мариуполя пока не останавливает.