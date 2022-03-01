

«Кроме того, граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов. Их документы, в том числе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории РФ», — пояснили в пресс-центре ведомства.



Граждане, прибывшие в Россию из Луганска, Донецка, а также с Украины, смогут работать без оформления патента. Их водительские удостоверения будут признаны в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.Такое заявление было сделано по итогам совещания по вопросам работы органов внутренних дел в ситуации внешнего санкционного давления. Его провёл первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой. В ходе встречи он уточнил, что сотрудники ведомства ориентированы на оказание прибывшим с территории ЛНР, ДНР и Украины «максимального содействия в оформлении необходимых документов и продлении их статуса».Новости Региона - Сегодня, 13:21 42