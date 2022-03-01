С конца марта и до середины апреля Землю ждут сильные магнитные бури. Названы точные даты



Даты магнитных бурь

27 марта ожидается одна маленькая магнитная буря. Она продлится буквально несколько часов, и может для многих пройти незаметно.

С 31 марта по 2 апреля произойдет вторая, гораздо более мощная буря. Она уже не пройдет без последствий. Плохое самочувствие будет у многих людей на Земле. Именно в эти дни нужно себя беречь.

7 апреля состоится еще одна кратковременная магнитная буря.

С 18 по 20 апреля — произойдет четвертая буря.

Интенсивность двух последних пока определить сложно. Эксперты сообщат эту информацию поближе к этим датам.



Магнитные бури — это явление, которое встречается раз в несколько месяцев, или чаще. Обычно оно имеет цикличность в несколько дней. Так называемое геомагнитное поле образуется из-за вспышек темных пятен на Солнце. Частицы плазмы попадают в атмосферу Земли и провоцируют магнитные бури.

Эти геомагнитные колебания очень негативно влияют на наше самочувствие и здоровье. У пожилых людей даже может случиться сердечный приступ, инсульт или другие проблемы подобного характера. Красота и здоровье - Сегодня, 12:42 171 Ближайшие магнитные бури, в том числе и сильной мощности, будут наблюдаться уже в конце марта и начале апреля. Названы точные даты.Даты магнитных бурь27 марта ожидается одна маленькая магнитная буря. Она продлится буквально несколько часов, и может для многих пройти незаметно.С 31 марта по 2 апреля произойдет вторая, гораздо более мощная буря. Она уже не пройдет без последствий. Плохое самочувствие будет у многих людей на Земле. Именно в эти дни нужно себя беречь.7 апреля состоится еще одна кратковременная магнитная буря.С 18 по 20 апреля — произойдет четвертая буря.Интенсивность двух последних пока определить сложно. Эксперты сообщат эту информацию поближе к этим датам.Магнитные бури — это явление, которое встречается раз в несколько месяцев, или чаще. Обычно оно имеет цикличность в несколько дней. Так называемое геомагнитное поле образуется из-за вспышек темных пятен на Солнце. Частицы плазмы попадают в атмосферу Земли и провоцируют магнитные бури.Эти геомагнитные колебания очень негативно влияют на наше самочувствие и здоровье. У пожилых людей даже может случиться сердечный приступ, инсульт или другие проблемы подобного характера. Красота и здоровье - Сегодня, 12:42 171

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