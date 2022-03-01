Стало известно о сенсационном возвращении Пугачевой
Потерявшие надежду увидеть сбежавшую из России Аллу Пугачеву фанаты получили еще один шанс. На днях стало известно, что заявившая о конце карьеры Примадонна вновь появится на сцене спустя несколько лет отсутствия.
Сама Пугачева много раз уверяла, что очень устала от постоянных гастролей и мечтала бы посвятить время семье. После же отъезда надежд увидеть Примадонну поющей у аудитории практически не было.
Однако на днях стало известно, что Пугачева вернется на сцену. Правда, сделает это в онлайн-формате: в апреле в Москве пройдет закрытый показ ее концертов.
Подобным образом поклонники решили уважить звезду, а заодно поддержать ее в столь нелегкое время, сообщает портал «7 Дней». Билеты на мероприятие разлетаются как горячие пирожки. Культура - Сегодня, 14:00 137
Сама Пугачева много раз уверяла, что очень устала от постоянных гастролей и мечтала бы посвятить время семье. После же отъезда надежд увидеть Примадонну поющей у аудитории практически не было.
Однако на днях стало известно, что Пугачева вернется на сцену. Правда, сделает это в онлайн-формате: в апреле в Москве пройдет закрытый показ ее концертов.
Подобным образом поклонники решили уважить звезду, а заодно поддержать ее в столь нелегкое время, сообщает портал «7 Дней». Билеты на мероприятие разлетаются как горячие пирожки. Культура - Сегодня, 14:00 137
Метки: {keywords}