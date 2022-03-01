Южные регионы Украины стали переходить на расчеты в рублях

В южных регионах Украины, которые перешли под контроль российских войск, люди начали пользоваться рублями, отказываясь от расчетов в гривнах, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.«Наши братья в южных регионах Украины, контролируемых российскими Вооруженными силами, уже начали постепенно пользоваться рублями, отказываясь от расчетов в гривнах. Люди воспряли духом, почувствовав себя снова дома, в исторической России», – цитирует РИА «Новости» Мурадова.По его словам, речь идет о Херсонской области и населенных пунктах Запорожской области, расположенных в Приазовье, среди которых Мелитополь.