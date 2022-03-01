В Чехии не знают, как остановить рост влияния Путина и буквы Z



"В Чехии многие люди используют скрытый символ Z, чтобы выразить свои симпатии к России и её, по их мнению, общеславянской борьбе на Украине", — сказал газете эксперт "по экстремизму" Мирослав Мареш из Масарикова университета в Брно.





"Многие из них выдвинулись в 2015 году, когда начался миграционный кризис. Сами они против того, что считают слишком либеральным курсом, и хотят сильной руки правительства", — сказал Мареш.





"Они видят в Путине сильного правителя, и им импонирует его антизападная направленность. В этом отношении им также импонирует военная сила и авторитарный режим, которые, с их точки зрения, могут принести им мир. Они чувствуют угрозу со стороны западного большинства", — добавил Мареш.





"Буква слишком общая. Z — это буква нашего алфавита, которую можно понимать как аббревиатуру многих сюжетов, в том числе положительных", — прокомментировал Главачек iDNES. Например, персонажа Зорро — мстителя вЂ‹вЂ‹вЂ‹вЂ‹из Калифорнии.





"Z не имеет должного статуса в российской армии. Это не продукт российского государства или армии, а некий консенсус, родившийся в социальных сетях. Помимо Z, на российской военной технике также появляется буква V. Но общественность воспринимает его незначительно", — пояснил Главачек.



В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.Три года тюрьмы за одобрение спецоперации РФ на УкраинеПо данным чешской полиции, с начала российской спецоперации на Украине ей поступило 415 сообщений о возможном преступлении в связи "с одобрением российской агрессии".Об этом сообщает чешская газета Denik."В 30 случаях мы инициировали действия, связанные с уголовным производством", — сказал пресс-секретарь полиции Ондржей Моравчик. В семи случаях полиция уже выдвинула обвинения сторонникам России. Им грозит три года за "одобрение вторжения".В Чехии растёт поддержка общеславянской борьбы РоссииМирослав Мареш уверен, что чешский "экстремизм", а с российской точки зрения — здравый смысл, "возрождается" — сначала "экстремисты" "оседлали" волну миграционного кризиса, потом переключились на меры по борьбе с преступностью и теперь "обожают Владимира Путина".Теперь они наблюдают "твёрдую руку" Путина и впечатлены его спецоперацией на Украине, указал эксперт.По его мнению, в этом лагере находятся "бывшие антипрививочники" которые утверждают, что, блокируя их сайты, чешское общество ведёт себя хуже, чем в "дружественной России".Но если в Чехии блокировка — это хорошо, то в России — "это совсем другое", серьёзно уверяет эксперт по "экстремизму", это вмешательство в личные ценности.В Чехии растерялись: не знают, как наказывать за символ ZНа прошлой неделе газета HospodáЕ™ské noviny сообщила, что юристы министерства внутренних дел готовят инструкции для сотрудников полиции о том, как действовать в случае использования населением буквы Z.Об этом iDNES сообщил Ондржей Моравчик.По словам Моравчика, каждый из случаев уникален и должен расследоваться с учётом конкретных обстоятельств.Моравчик подтвердил, что полиция сейчас выписывает предупреждение о недопустимости использования символа Z, но, как сказали газете эксперты в МВД, Z не является "запрещённым символом" в Чехии.Однако если будет доказано, что он "одобряет агрессию России против Украины", это может быть наказано по статье 405 УК Чехии, а именно "отрицание, одобрение, сомнение или оправдание преступлений против человечности, или военных преступлений, или преступлений против мира. Людям грозит срок до трёх лет лишения свободы.Z — это не свастикаДругой специалист по "экстремизму" Павел Главачек не верит, что символ Z будет запрещён в Чехии.Для того, чтобы буква Z добилась "узнавания" как свастика, её нужно было бы "раскрутить", сказал Главачек, отметив, что символ является лишь одним из опознавательных знаков российских солдат, который официально нигде не признаётся.Как сообщалось ранее на странице минобороны РФ в Instagram (заблокирован в РФ как экстремистский ресурс), латинская буква Z означает "За победу", а буква V — "Сила V правде" и "Задача будет выполнена".источник