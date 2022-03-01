Премьер-министр Болгарии заявил об отказе страны предоставлять Украине военную помощь

Еще одна европейская страна, входящая в НАТО, отказалась предоставлять военную помощь Украине. Объявление об этом прозвучало во время саммита альянса, проходящего в Брюсселе.Вслед за Венгрией, отказавшейся поставлять оружие на Украину, а также предоставлять свою территорию для транзита западных вооружений на украинскую территорию, об отказе в военной помощи Киеву заявила Болгария. Соответствующее заявление прозвучало в Брюсселе во время саммита НАТО, озвучил его премьер-министр страны Кирил Петков."Болгария делает все возможное, чтобы поддержать Украину, но без оказания ей непосредственной военной помощи", - заявил он.Таким образом Петков подтвердил ранее сделанное заявление, что София будет поддерживать Киев, но оружия поставлять не будет. Причины такого решения он не пояснил. Ранее сообщалось, что правительство Болгарии согласилось разместить на территории страны дополнительные силы НАТО.Между тем президент Украины Зеленский в своем обращении к НАТО призвал альянс передать киевскому режиму танки и самолеты, а чтобы не казаться слишком наглым, он запросил всего лишь "каждый сотый" танк и самолет альянса. По словам Зеленского, Украина сама не в состоянии это купить, так как никто не продает."Прошу пересмотреть ваше отношение, ваши оценки и позаботиться о безопасности. Вы можете предоставить нам 1% ваших самолетов, 1% от всех ваших танков, мы не можем это просто купить, такие поставки зависят только от решения НАТО", - заявил он.источник