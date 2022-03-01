Vodafone отслеживает перемещение украинцев за границей во время войны



Польша (27,7%)

Чехия (11,5%)

Венгрия (7,31%)

Германия (6,44%)

Румыния (5,9%)

Молдова (5,9%)

Словакия (3,2%)

Италия (2,5%)

Турция (2,1%)

Египет (1,8%)

Франция (1,7%)

Испания (1,6%)

Австрия (1%)

ОАЭ (1%)

Нидерланды (0,9%)



19,45% украинцев (то есть каждый пятый) уехали в другие страны, каждая из которых по отдельности не набирает больше 1%.

Рейтинг составлен на основе анализа количества украинских клиентов Vodafone, выехавших за границу в первые недели войны. Анализ осуществлялся с помощью аналитической модели и анализа обобщенных и деперсонифицированных массивов трафика. Новости Украины - Сегодня, 16:00 4 Специалисты по дата-аналитике Vodafone проанализировали перемещение украинцев за границу во время войны. Топ-15 стран по количеству украинцев, вынужденных искать в них временную защиту во время войны, выглядит следующим образом:Польша (27,7%)Чехия (11,5%)Венгрия (7,31%)Германия (6,44%)Румыния (5,9%)Молдова (5,9%)Словакия (3,2%)Италия (2,5%)Турция (2,1%)Египет (1,8%)Франция (1,7%)Испания (1,6%)Австрия (1%)ОАЭ (1%)Нидерланды (0,9%)19,45% украинцев (то есть каждый пятый) уехали в другие страны, каждая из которых по отдельности не набирает больше 1%.Рейтинг составлен на основе анализа количества украинских клиентов Vodafone, выехавших за границу в первые недели войны. Анализ осуществлялся с помощью аналитической модели и анализа обобщенных и деперсонифицированных массивов трафика. Новости Украины - Сегодня, 16:00 4

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