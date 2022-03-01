Vodafone отслеживает перемещение украинцев за границей во время войны
Специалисты по дата-аналитике Vodafone проанализировали перемещение украинцев за границу во время войны. Топ-15 стран по количеству украинцев, вынужденных искать в них временную защиту во время войны, выглядит следующим образом:
Польша (27,7%)
Чехия (11,5%)
Венгрия (7,31%)
Германия (6,44%)
Румыния (5,9%)
Молдова (5,9%)
Словакия (3,2%)
Италия (2,5%)
Турция (2,1%)
Египет (1,8%)
Франция (1,7%)
Испания (1,6%)
Австрия (1%)
ОАЭ (1%)
Нидерланды (0,9%)
19,45% украинцев (то есть каждый пятый) уехали в другие страны, каждая из которых по отдельности не набирает больше 1%.
Рейтинг составлен на основе анализа количества украинских клиентов Vodafone, выехавших за границу в первые недели войны. Анализ осуществлялся с помощью аналитической модели и анализа обобщенных и деперсонифицированных массивов трафика. Новости Украины - Сегодня, 16:00 4
Польша (27,7%)
Чехия (11,5%)
Венгрия (7,31%)
Германия (6,44%)
Румыния (5,9%)
Молдова (5,9%)
Словакия (3,2%)
Италия (2,5%)
Турция (2,1%)
Египет (1,8%)
Франция (1,7%)
Испания (1,6%)
Австрия (1%)
ОАЭ (1%)
Нидерланды (0,9%)
19,45% украинцев (то есть каждый пятый) уехали в другие страны, каждая из которых по отдельности не набирает больше 1%.
Рейтинг составлен на основе анализа количества украинских клиентов Vodafone, выехавших за границу в первые недели войны. Анализ осуществлялся с помощью аналитической модели и анализа обобщенных и деперсонифицированных массивов трафика. Новости Украины - Сегодня, 16:00 4
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