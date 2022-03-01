Чтобы остановить войну, монахи в Венеции выставили древнюю икону «Богородица Мира»
Чтобы остановить войну на Украине в Венеции в базилике Санти Джовани и Паоло выставлена древняя икона Богородицы Мира.
Эта икона была написана в Византии в 14 веке. В Венецию она попала в 1348 году: была подарена монахам-доминиканцам базилики Санти Джованни и Паоло благородным венецианским сенатором Паоло Морозини, который украл ее из Константинополя.
Поклонение иконе Богородица Мира достигла своего пика во время двух мировых войн, когда трагические события побудили многих верующих, венецианцев и других, просить у Пресвятой Богородицы мира для всех, а также спасения и утешения для своих родных, страдающих от войны и находящихся на фронте. Были получены многочисленные милости, подтвержденные многими письмами и личными свидетельствами.
Икона в последнее время была на реставрации, но в связи с событиями на Украине монахи решили выставить икону на всеобщее обозрение и для общей молитвы за мир.
Фото наших читателей из Венеции. Новости в Мире - Сегодня, 15:32 83
Эта икона была написана в Византии в 14 веке. В Венецию она попала в 1348 году: была подарена монахам-доминиканцам базилики Санти Джованни и Паоло благородным венецианским сенатором Паоло Морозини, который украл ее из Константинополя.
Поклонение иконе Богородица Мира достигла своего пика во время двух мировых войн, когда трагические события побудили многих верующих, венецианцев и других, просить у Пресвятой Богородицы мира для всех, а также спасения и утешения для своих родных, страдающих от войны и находящихся на фронте. Были получены многочисленные милости, подтвержденные многими письмами и личными свидетельствами.
Икона в последнее время была на реставрации, но в связи с событиями на Украине монахи решили выставить икону на всеобщее обозрение и для общей молитвы за мир.
Фото наших читателей из Венеции. Новости в Мире - Сегодня, 15:32 83
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