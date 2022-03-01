Норкин высмеял газово-рублевые страдания ЕС фразой из В«Бриллиантовой рукиВ»

«Отредактировали "Бриллиантовую руку" на злобу дня практически. "Вот вам рубли". Распределите среди жильцов Евросоюза". "А если не будут брать?" "А если не будут брать, отключим газ"», - посмеялся Норкин в эфире НТВ 24 марта.

Телеведущий Андрей Норкин посмеялся над ситуацией, в которой оказался Евросоюз после перевода Россией расчета за газ на рубли. Он использовал знаменитую цитату из «Бриллиантовой руки».Странам из списка недружественных придется оплачивать российский газ рублями. Такое решение озвучил президент РФ Владимир Путин в ответ на санкции коллективного Запада и его сателлитов. Экономисты называют это обрушением монополии доллара как универсального мерила стоимости товаров в международных расчетах. Аналитики рынка энергетики отмечают, что выхода у западных стран, в первую очередь у государств Евросоюза, нет: им придется принять условия России по газу под угрозой экономической и социальной катастрофы.Норкин отреагировал на проблемы Запада в связи с рублевым расчетом за российский газ цитатой из легендарной комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». В ней управдом, сыгранная Нонной Мордюковой, требует распространить среди жильцов лотерейные билеты, угрожая отказавшимся коммунальными проблемами. По мнению Норкина, знаменитая цитата киногероини как нельзя лучше характеризует ситуацию, в которой оказался Евросоюз.Заявление Путина о расчете за газ рублями ошеломило европейские страны. Польская нефтегазовая компания PGNiG уже назвала такой расчет невозможным, в Великобритании стоимость газа сразу выросла на 18%, а Германия и Австрия начали апеллировать к действующим контрактам. При этом отдельные страны (Молдавия, Болгария) заверили, что для них рублевые транзакции не являются проблемой, и они готовы платить за поставки «Газпрома» российской валютой.Для ЕС расклад осложняется тем, что у многих потребителей истекают контракты с российским концерном, а перезаключить их можно будет только на новых условиях поставщика – с оплатой в рублях. Это связано с тем, что Москва более не намерена поддерживать ликвидность американской валюты, поскольку это играет на руку вашингтонским глобалистам.источник