Минобороны Украины в очередной раз выдало кадры из компьютерной игры за В«успешную работу ПВО ВСУВ»

Обратила на себя внимание пользователей публикация украинского министерства обороны Украины в своих аккаунтах в сети. В материале повествуется об «успешной» и даже «мастерской» работе расчётов и систем противовоздушной обороны в Херсонской области. Официальный представитель ведомства ранее заявил, что «авиация противника была уничтожена» и что «российские ВКС понесли большие потери».Внимательные пользователи обратили внимание на то, что этот пост сопровождался вовсе не реальным видео, а анимацией из компьютерной игры. Опытные геймеры уличили украинское министерство обороны во лжи и выдаче анимации из игры Arma3 за «видеоподтверждение мастерской работы ПВО Украины».Примечательно, что ролики из компьютерных игр Минобороны Украины эксплуатировало уже неоднократно. Причём использовались различные игры военной тематики.Из пользовательских комментариев:Интересно, это сознательная публикация от генералов ВСУ или над ними так подшутили?Ну хотя бы не из СуперМарио...Главное, что сами поверили.Сегодня же на Украине было объявлено о решении ввести уголовную ответственность за любую публикацию кадров с местами расположениями украинских войск или с маршрутами их перемещения. Опубликовавшему фото или видео такого плана на Украине теперь грозит до 12 лет колонии. Но зачастую свои перемещения публикуют сами украинские военные или боевики нацбатов и тербатов. Их тоже будут отправлять за решётку?источник