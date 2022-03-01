Минобороны Украины в очередной раз выдало кадры из компьютерной игры за В«успешную работу ПВО ВСУВ»
Обратила на себя внимание пользователей публикация украинского министерства обороны Украины в своих аккаунтах в сети. В материале повествуется об «успешной» и даже «мастерской» работе расчётов и систем противовоздушной обороны в Херсонской области. Официальный представитель ведомства ранее заявил, что «авиация противника была уничтожена» и что «российские ВКС понесли большие потери».
Внимательные пользователи обратили внимание на то, что этот пост сопровождался вовсе не реальным видео, а анимацией из компьютерной игры. Опытные геймеры уличили украинское министерство обороны во лжи и выдаче анимации из игры Arma3 за «видеоподтверждение мастерской работы ПВО Украины».
Примечательно, что ролики из компьютерных игр Минобороны Украины эксплуатировало уже неоднократно. Причём использовались различные игры военной тематики.
Из пользовательских комментариев:
Интересно, это сознательная публикация от генералов ВСУ или над ними так подшутили?
Ну хотя бы не из СуперМарио...
Главное, что сами поверили.
Сегодня же на Украине было объявлено о решении ввести уголовную ответственность за любую публикацию кадров с местами расположениями украинских войск или с маршрутами их перемещения. Опубликовавшему фото или видео такого плана на Украине теперь грозит до 12 лет колонии. Но зачастую свои перемещения публикуют сами украинские военные или боевики нацбатов и тербатов. Их тоже будут отправлять за решётку?
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