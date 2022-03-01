Рада ввела ответственность за распространение информации о передвижении украинских войск

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада Украины ввела уголовную ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении украинских войск, передает РИА «Новости», ссылаясь на Telegram-канал депутата.По его словам, уголовный кодекс дополняется статьей 114-2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или ЧП.Гончаренко добавил, что речь идет об информации, которая не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВС Украины.Отмечается, что за распространение данных о перемещении оружия, вооружений грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. За информацию о перемещении или расположении украинских войск грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.Если передача подобной информации совершена по предварительному сговору группой лиц или «с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины, или незаконным вооруженным формированиям», то в этом случае последует максимальное наказание в виде 8-12 лет лишения свободы.