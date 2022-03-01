Военно-гражданским администрациям быть

Царев написал, что наконец-то принято решение создавать на освобожденных территориях Украины военно-гражданские администрации для наведения порядка и установления более плотного контроля над тылом.Затянули с этим решением, но тем не менее лед тронулся.Я очень рад, что принято решение по военно-гражданским администрациям (ВГА). Без ВГА невозможно наладить мирную жизнь на освобожденных территориях. При продвижении советских войск во время Великой Отечественной Войны по Европе в каждом населенном пункте создавалась ВГА. В Чечне во время вооруженного конфликта создавались ВГА. Дело в том, что в военное время власть находится в руках военных, именно военные делегируют власть гражданам. Должен быть орган, который утверждает руководителей на освобожденных территориях, выдает пропуска, мандаты, заверяет своей печатью, приглашает специалистов и восстанавливает инфраструктуру, руководит пропускным режимом, запускает больницы , коммунальные службы - это все ВГА. Наведением порядка на освобождённых территориях чисто военные не занимаются, у них нет таких ни полномочий, ни знаний, ни умений. И только специальный орган, при участии военных, способен навести порядок на территориях.Я очень рад, что решение все-таки принято. Я долго говорил о необходимости принятия такого решения(с) ЦаревДавеча на эту тему уже писал.Относительно давно обсуждаемых вопросов о наведении порядка на освобожденных территориях. Писал еще в начале месяца:1. Разрешить допуск добровольцев из РФ - не дозированный, а широкий - в том числе с формированием новых частей, дабы высвобождать силы регулярной армии. Одними ЧВК и казачками тут не обойтись.2. Сформировать "Интернациональную антифашистскую бригаду" и привлекать туда желающих иностранцев. Желающие приехать имеются, добро от МО РФ есть. Так что, тут главное начать, а хорошие люди подтянутся.3. Формировать на освобожденных территориях формирования из местных, дабы они имея оружие, могли сами додавливать местных бандерлогов. Такие люди есть, но пока им не выдадут оружие и не организуют в новые органы правопорядка, страх, что все сольют как в 2014, никуда не денется. Винтовка рождает власть, как говорил товарищ Мао. Дайте людям условную винтовку и власть на местах появится. Местная лояльная власть. На которую более уверенно смогут опираться военно-гражданские администрации.4. Мэров н.п. препятствующим нормальной работе -немедленно снимать и арестовывать как пособников нацистов, при необходимости, менять на наших военнопленных. Это же касается и прочих чиновников. По сути на освобожденных территориях действуют структуры выполняющие приказы наших врагов.5. Уверен, что при дальнейшем затягивании боевых действий (что собственно подразумевает ранее описанный мной сценарий "сириизации Украины" со всеми его прелестями), к схожим мероприятиям так или иначе придут, но ИМХО - чем раньше начнут, тем лучше.https://t.me/boris_rozhin - цинкИ еще.1. На освобожденных территориях пенсионерам и бюджетникам разово выплатят по 10 000 рублей.2. Даются обещания списать кредиты, снизить коммуналку и прочие преференции.3. В Бердянске заработало российское ТВ.Сolonel Сassad