Какая погода будет в Луганске на выходных





«С 21:00 24 марта до 21:00 25 марта на территории Луганщины ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.



В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 4-6 градусов, днем — 10-12 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 3-5 градусов мороза ночью и от 10 до 12 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 3 до 5 градусов мороза ночью и от 11 до 13 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, в субботу, 26 марта, осадков не ожидается, температура воздуха существенно не изменится. В воскресенье, 27 марта, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температурный фон понизится на 3-5 градусов.

Погода в Луганске - Сегодня, 21:51 34 Температура воздуха в регионе 25 марта будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 13 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 4-6 градусов, днем — 10-12 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 3-5 градусов мороза ночью и от 10 до 12 градусов тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 3 до 5 градусов мороза ночью и от 11 до 13 градусов тепла днем.По предварительному прогнозу, в субботу, 26 марта, осадков не ожидается, температура воздуха существенно не изменится. В воскресенье, 27 марта, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температурный фон понизится на 3-5 градусов.Погода в Луганске - Сегодня, 21:51 34

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