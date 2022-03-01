Впервые с февраля жители Луганской области смогли получить пенсии через «Укрпочту»
Жители Луганской области смогли получить свои пенсии через «Укрпошту»
«Впервые с начала марта нам удалось доставить пенсии, продукты питания и другие товары первой необходимости в населенные пункты Луганской области, которые традиционно получали их через предприятия АО «Укрпошта», — рассказал Вадим Шестопалов, руководитель Донецкой дирекции АО «Укрпошта», которая сейчас обслуживает одновременно две области.
Передвижные отделения почтовой связи предоставили услуги жителям:
Белогоровки,
Золотаревки,
Верхнекаменки,
Шипиловки.
Новости Региона - Сегодня, 06:00 80
«Впервые с начала марта нам удалось доставить пенсии, продукты питания и другие товары первой необходимости в населенные пункты Луганской области, которые традиционно получали их через предприятия АО «Укрпошта», — рассказал Вадим Шестопалов, руководитель Донецкой дирекции АО «Укрпошта», которая сейчас обслуживает одновременно две области.
Передвижные отделения почтовой связи предоставили услуги жителям:
Белогоровки,
Золотаревки,
Верхнекаменки,
Шипиловки.
Новости Региона - Сегодня, 06:00 80
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