Боевики В«Правого сектораВ» сбежали из Марьинки, бросив военных ВСУ вЂ” ДНР

«В населенном пункте Марьинка боевики „Правого сектора“ осознали, что их ждет такая же учесть, как националистов, находившихся в Волновахе, и в спешке покинули город, оставив неприкрытым тыл украинских силовиков», — сказал он.

«Обращаюсь ко всем военнослужащим ВСУ: помощи не будет, ваше командование бросило вас. Не надо ждать команды сложить оружие», — призвал Басурин.

Боевики националистической организации «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) в спешке спешно покинули свои позиции в Марьинке, где продолжается наступление сил ДНР.Об этом сообщил на брифинге 24 марта замначальника Управления Народной милиции полковник Эдуард Басурин.Полковник добавил, что радикалы при этом сослались на перегруппировку сил, чтобы не вызвать панику у оставшихся в городе военнослужащих регулярной армии Украины.Ранее сообщалось о том, что власти ДНР уже приступили к восстановлению инфраструктуры и социальных объектов в освобожденной Волновахе.источник