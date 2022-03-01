Прошел экстренный саммит НАТО по Украине в Брюсселе. В нем приняли участие 30 стран-членов альянса. Принято совместное заявление. Оно начинается с обвинения России в угрозе глобальной безопасности. Затем следует восхваление «героического украинского народа», ей противостоящего. За этим следует перечисление якобы российских грехов, которые, на самом деле относятся исключительно к национал-бандеровскому режиму на Украине и его боевикам.Вот их перечень:• разрушительные удары по гражданскому населению, включая женщин, детей и лиц, находящихся в уязвимом положении;• возросший риск сексуального насилия и торговли людьми;• отсутствие быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа и безопасного прохода для гражданского населения;• невозможность доставки гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные город;• удары по гражданской инфраструктуре, в том числе угрожающие атомным электростанциям;• проведение операций «под фальшивым флагом»;• применение химического или биологического оружия.НАТО совместно заявляет: «Мы будем работать с остальным международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в нарушениях гуманитарного и международного права, включая военные преступления».Владимиру Путину осталось только поймать их на слове, и предъявить документальные материалы и данные средств объективного наблюдения. К сожаленью, нас слушать никто уже не будет и это надо четко понимать. Таким образом, подтверждается самая главная на настоящий момент задача – донесение правды для обывателей всего мира реальной информации любыми путями.источник