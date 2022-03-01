Российское Минобороны показало использование ПТУР В«ВихрьВ» с борта вертолёта Ка-52 в ходе спецоперации на Украине

Российское оборонное ведомство продолжает публикацию кадров с боевым применением средств армейской авиации. Ударные вертолёты Ка-52 в этом плане смело можно отнести к одним из наиболее эффективных. С начала военной спецоперации на Украине экипажами этих вертолётов были уничтожены сотни единиц военной техники, огневых точек, опорных пунктов ВСУ и нацбатов от Херсонской и Николаевской областей до Черниговщины и предместий Киева.Минобороны РФ на этот раз демонстрирует кадры боевого применения Ка-52 в рамках операции по уничтожению ротно-опорного пункта одного из националистических батальонов Украины.Опубликовано короткое интервью с командиром ведущего вертолёта Михаилом:Вывел группу из двух вертолётов на заданный рубеж.. Погода была не очень… Ну как не очень… - был туман, видимость падала.Офицер рассказал о том, что после обнаружения цели на земле была выполнена атака с применением ПТУР «Вихрь». Эти управляемые ракеты эксплуатируются в ВКС России с 2015 года. Способны поражать цели на удалении до 10 тыс. метров.Лётчик:Легкобронированная техника была уничтожена.Это, как отмечается, не позволило противнику вести обстрел российских позиций.Таким образом, ударные вертолёты Ка-52 подтвердили свои возможности в плане боевого применения даже в плохих погодных условиях.источник