Минфин США разрешил проводить денежные сделки в Крыму, Луганске и Донецке
Минфин США принял ряд новых решений.
Во-первых, разрешил американским сотрудникам СМИ проводить денежные сделки в Крыму, в «ЛНР» и «ДНР», если это необходимо по работе.
Во-вторых, дал добро американцам на сделки, необходимые для деятельности дипломатических миссий третьих стран, расположенных в РФ. Новости в Мире - Сегодня, 07:59 98
Во-первых, разрешил американским сотрудникам СМИ проводить денежные сделки в Крыму, в «ЛНР» и «ДНР», если это необходимо по работе.
Во-вторых, дал добро американцам на сделки, необходимые для деятельности дипломатических миссий третьих стран, расположенных в РФ. Новости в Мире - Сегодня, 07:59 98
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