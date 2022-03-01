Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"



"Мы приехали в одно место, нас целый день утюжили, второе — целый день утюжили самолёты. Честно, я впервые увидел людей… знаете, сели вот так, смотрят в никуда и сидят. Они поехали "кукухой", я так понимаю", — рассказал бывший боевик РИА Новости.





"Всех убили. Мне по счастливой случайности удалось выжить. Четверо суток я ползал в поле, затем выполз на ребят из ДНР и сдался, это было в районе 6-го числа", — пояснил Смыков.



Российская армия и авиация вгоняет в ужас бойцов националистических батальонов, заявил сдавшийся в плен участник полка "Азов"* Алексей Смыков. По его словам, всех его сослуживцев убили, а он выполз навстречу армии ДНР и сложил оружие.Как рассказал Смыков, поддержки и подкрепления полк не дождался. Боевики не успели опомниться, как их начали "утюжить" по всем фронтам.По словам Смыкова, их отправили на мариупольский пост. Но подкрепление не прислали. Всех боевиков из полка убили, выжил только он.* Украинский националистический полк "Азов" признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.источник