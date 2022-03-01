В США на уровне приказа запретили морским пехотинцам приезжать на Украину

Факт присутствия на территории Украины иностранных наемников не является секретом. Пока даже такие успехи российских военных как уничтожение Яворовского полигона, на котором погибли десятки, если не две сотни, наемников (данные разнятся), не становятся препятствием для «горячих голов» из числа бывших и даже действующих спецназовцев, десантников, морских пехотинцев в США. Но американское военное ведомство опасается, что присутствие американцев на Украине может спровоцировать Россию на более жесткие действия.Корпус морской пехоты США обратился к военнослужащим и резервистам с требованием не ездить на Украину и в соседние с ней страны. Что интересно, сама Украина заявляет, что более 7 тысяч американцев решили поддержать ее, записавшись добровольцами. Но ведь мы прекрасно понимаем, что достаточно было бы одного слова со стороны американской администрации, и Украина сама перестала бы принимать американцев. Так что запрет на поездки морпехов США на Украину в действительности может быть рассчитан на внешнего потребителя информации, чтобы создать иллюзию миролюбия и отстраненности Вашингтона от конфликта.К тому же, участие американских военных в украинском конфликте лишний раз подтвердит заинтересованность США. В мире, особенно в Азии, Африке, Латинской Америке, США, мягко говоря, недолюбливают, и участие американских военных в вооруженном противостоянии российской специальной операции будет способствовать росту симпатий как раз в отношении России.Наконец, если американцы попадут в руки российским военным, они будут рассматриваться как наемники, а не военнослужащие. Соответственно, они могут быть просто ликвидированы без суда и следствия, и арестованы с последующим осуждением на длительные сроки лишения свободы с отбыванием, например, в исправительных колониях ЛДНР или самой РФ. Это, кстати, не раз упоминала Россия.Илья Полонский