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Хабаровчанина задержали за попытку продать Киеву секретные данные для диверсий

Sergey Сегодня, 11:3021Новости
Хабаровчанина задержали за попытку продать Киеву секретные данные для диверсий

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании жителя Хабаровска за госизмену, передает ТАСС.
В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что он пытался передать секретную информацию украинским спецслужбам. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).
Ранее в Москве арестовали фигуранта уголовного дела по подозрению в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Это дело стало первым по данной статье.
Статья об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российских ВС была введена в уголовный кодекс 4 марта, после начала спецоперации на Украине. Она подразумевает наказание в виде штрафа от 700 тыс. до 1,5 млн руб., также возможно лишение свободы на срок до трех лет, а в случае использования служебного положения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды — до 10 лет.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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