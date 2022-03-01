Возбуждены дела против В«МагнитаВ» и В«ПятёрочкиВ», на очереди вЂ” мелкие спекулянты

«В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», —говорится в сообщении службы.

ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства. Цель — наказывать за спекуляцию всех участников рынка. Пока такие нормы действуют только в отношении доминирующих компаний.Накануне ведомство сообщило о возбуждении дел против торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за недостаточных поступлений сахара в магазины в Воронежской области.Но, как отмечают «Известия», и более мелкие игроки пользуются кризисной ситуацией: например, некоторые продавцы на маркетплейсах задрали цены в разы. О необходимости распространить действие антимонопольного законодательства не только на доминантов, но и на других участников рынков, включая посредников, завышающих цены в период повышенного спроса уже заявлял первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.источник