Первомайск уже пять дней без воды. Жителям напоминают правило 2014 года: «Вода должна достаться всем»



«С 24 марта по договоренности с руководством «Луганскводы» на город выделено две дополнительные единицы техники для подвоза питьевой воды из дальних городов региона, что должно позволить более оперативно выполнять заявки и график в полном объеме. Мы, в свою очередь, взяли на себя доставку водителей данной спецтехники в город Первомайск и обратно», — сказал Колягин.



«С 24 марта по договоренности с руководством «Луганскводы» на город выделено две дополнительные единицы техники для подвоза питьевой воды из дальних городов региона, что должно позволить более оперативно выполнять заявки и график в полном объеме. Мы, в свою очередь, взяли на себя доставку водителей данной спецтехники в город Первомайск и обратно», — сказал Колягин.



«Благодарю всех жителей города, кто с пониманием относится к данной ситуации, выражаю благодарность водителям, задействованным в подвозе воды. Также хочу напомнить про негласное правило 2014-2015 годов: воды должно хватить всем! К сожалению, мы отмечаем случаи, когда в графике на одном маршруте стоит три дома, а жители одного из них выбирают практически всю воду из емкости и препятствуют подвозу к соседним домам, некорректно относятся к водителям, осуществляющим развоз», — рассказал Колягин.

