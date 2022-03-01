Первомайск уже пять дней без воды. Жителям напоминают правило 2014 года: «Вода должна достаться всем»
«Лугансквода» задействовала две дополнительные машины для подвоза воды в Первомайск. Об этом сообщил глава города Сергей Колягин.
Ранее была приостановлена подача воды с Западной фильтровальной станции, в том числе полностью прекращено водоснабжение Первомайска.
«С 24 марта по договоренности с руководством «Луганскводы» на город выделено две дополнительные единицы техники для подвоза питьевой воды из дальних городов региона, что должно позволить более оперативно выполнять заявки и график в полном объеме. Мы, в свою очередь, взяли на себя доставку водителей данной спецтехники в город Первомайск и обратно», — сказал Колягин.
Он уточнил, что всего подвоз воды в город обеспечивают 11 единиц техники.
«Благодарю всех жителей города, кто с пониманием относится к данной ситуации, выражаю благодарность водителям, задействованным в подвозе воды. Также хочу напомнить про негласное правило 2014-2015 годов: воды должно хватить всем! К сожалению, мы отмечаем случаи, когда в графике на одном маршруте стоит три дома, а жители одного из них выбирают практически всю воду из емкости и препятствуют подвозу к соседним домам, некорректно относятся к водителям, осуществляющим развоз», — рассказал Колягин.
Глава города подчеркнул, что повторение подобных ситуаций недопустимо, а также призвал население оказывать содействие в пополнении запасов воды одиноким и пожилым горожанам. Новости Региона - Сегодня, 11:00 57
Ранее была приостановлена подача воды с Западной фильтровальной станции, в том числе полностью прекращено водоснабжение Первомайска.
«С 24 марта по договоренности с руководством «Луганскводы» на город выделено две дополнительные единицы техники для подвоза питьевой воды из дальних городов региона, что должно позволить более оперативно выполнять заявки и график в полном объеме. Мы, в свою очередь, взяли на себя доставку водителей данной спецтехники в город Первомайск и обратно», — сказал Колягин.
Он уточнил, что всего подвоз воды в город обеспечивают 11 единиц техники.
«Благодарю всех жителей города, кто с пониманием относится к данной ситуации, выражаю благодарность водителям, задействованным в подвозе воды. Также хочу напомнить про негласное правило 2014-2015 годов: воды должно хватить всем! К сожалению, мы отмечаем случаи, когда в графике на одном маршруте стоит три дома, а жители одного из них выбирают практически всю воду из емкости и препятствуют подвозу к соседним домам, некорректно относятся к водителям, осуществляющим развоз», — рассказал Колягин.
Глава города подчеркнул, что повторение подобных ситуаций недопустимо, а также призвал население оказывать содействие в пополнении запасов воды одиноким и пожилым горожанам. Новости Региона - Сегодня, 11:00 57
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