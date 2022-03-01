Ситуация на сегодншний день в Северодонецке, Рубежном и Попасной



По состоянию на 07:00 25 марта обесточено 32 населенных пунктов, из них 20 полностью, 12 частично. 95 тысячи 312 потребителей находится без электроэнергии.

В Северодонецке невозможно отремонтировать котельные Северодонецктеплокоммунэнерго, а это тепло для 180 многоквартирных домов. Работа Северодонецкой ТЭЦ также приостановлена. В Лисичанске без тепла около 7 тысяч абонентов.

Отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная, частично ограничена подача воды в Золотое. Села Горской громады (Нижнее, Нижнее-1, Новотошковка) также обезвожены. Проблемы водоснабжения также в Северодонецке и Лисичанске. Новости Региона - Сегодня, 11:45 21 На сегодняшний день в результате боевых действий без газоснабжения в области остаются 27 населенных пунктов (около 41 тысяч абонентов), из них 23 полностью и 5 частично. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации.По состоянию на 07:00 25 марта обесточено 32 населенных пунктов, из них 20 полностью, 12 частично. 95 тысячи 312 потребителей находится без электроэнергии.В Северодонецке невозможно отремонтировать котельные Северодонецктеплокоммунэнерго, а это тепло для 180 многоквартирных домов. Работа Северодонецкой ТЭЦ также приостановлена. В Лисичанске без тепла около 7 тысяч абонентов.Отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная, частично ограничена подача воды в Золотое. Села Горской громады (Нижнее, Нижнее-1, Новотошковка) также обезвожены. Проблемы водоснабжения также в Северодонецке и Лисичанске. Новости Региона - Сегодня, 11:45 21

Метки: {keywords}