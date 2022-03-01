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Боррель: судьба войны на Украине решится в ближайшие 15 дней

Sergey Сегодня, 13:3055Новости
Боррель: судьба войны на Украине решится в ближайшие 15 дней

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия намерена в ближайшее время взять под контроль всё украинское побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря.
Об этом Жозеп Боррель рассказал в эфире испанской телекомпании TVE.
«Сейчас Россия не хочет садиться и вести какие-либо переговоры. Вероятнее всего, Россия хочет отрезать Украине выход к морю, получив сушу. Она хочет оцепить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря. Она хочет серьезно вести переговоры только тогда, когда закрепит позицию силы», — заявил глава дипломатии ЕС.

Он заверил, что страны Евросоюза продолжат оказывать военную помощь Украине.
«Это важно, потому что все решится в ближайшие 15 дней», — резюмировал Боррель.
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