Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны обнаружило документальные подтверждения причастности к финансированию биолабораторий на Украине фондов сына американского президента Хантера Байдена и Джорджа Сороса.Известный эрудит, телеведущий и депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман объяснил для читателей «Журналистской правды», можно ли допустить, что США разрабатывали биооружие на Украине против русских, и будут ли наказаны виновные.«Насчет того, заточены ли эти биолаборатории именно против русских, споры еще идут. Пока биология не достигла такого развития, чтобы можно было гарантированно направить биологическое оружие против конкретного народа. Эксперименты идут, но результатов пока нет. Полагаю, что они будут нескоро. Аналогичные биолаборатории есть во многих странах, например, в Грузии и в Казахстане. Их много и что с ними будет в дальнейшем, пока сказать сложно.Благодаря быстрому продвижению наших войск по территории Украины удалось захватить много документации о биолабораториях, которая будет использована в дальнейшем. Главная проблема всех военных преступлений в том, что для наказания виновных нужно сначала одолеть армию страны, эти преступления совершившей. Армию Украины мы одолеем довольно скоро, а вот вооруженные силы США в ближайшие пару лет вряд ли удастся.Думаю, когда накажут соучастников американских преступлений, можно будет рассчитывать, что другие начнут побаиваться. Байдена и Сороса пока не накажут, но тех, кто согласится с ними сотрудничать, станет меньше. Остальных заставят держаться от них подальше. Россия накажет тех, кто сотрудничал с ними на Украине, тогда и другие задумаются, а стоит ли начинать».источник