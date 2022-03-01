Популизм по-украински: Генерал украинской полиции предложил российским военным обменять себя на детей из Мариуполя

Украинский генерал полиции Вячеслав Аброськин опубликовал в соцсети интересный пост. Силовик написал, что в полностью разрушенном Мариуполе остается множество детей, их нужно спасать. Поэтому он предложил сдаться добровольно в российский плен в обмен на детей Мариуполя, которых должны забрать украинские военные и эвакуировать из города.48-летний Вячеслав Аброськин – генерал 2 ранга Национальной полиции Украины. Что интересно, он – уроженец Севастополя, в котором родился, вырос и начал службу в органах внутренних дел. В городе-герое он сделал большую милицейскую карьеру, дослужившись до заместителя начальника городского управления внутренних дел.В 2014 году, после Евромайдана, его карьера пошла на взлет: Аброськина перевели заместителем начальника всего уголовного розыска Украины, спустя еще год он стал начальником Главного управления национальной полиции Украины в Донецкой области и возглавлял его по 2017 год включительно. То есть, значительная степень ответственности за действия украинских силовиков на Донбассе лежит и на нем.Это вспомнил, кстати, и сам Аброськин. Он заявил в своей публикации, что у России он находится в санкционном списке, что был близок к батальону «Азов» (экстремистская организация, запрещённая в РФ) и поэтому его личность с точки зрения сдачи в плен и ареста может заинтересовать российских военных. В обмен на себя генерал предложил выпустить мариупольских детей в сторону Украины.Конечно, данное заявление является чистейшим образцом популизма. Генерал Аброськин не может не знать, что российская сторона сама неоднократно предлагала открыть гуманитарные коридоры для эвакуации любых мирных жителей и из Мариуполя, и из других городов Украины. И эти коридоры действуют. Вот только практически всегда эти предложения сталкивались с явным нежеланием Киева идти на уступки даже в вопросе, касающемся жизней людей, все еще остающихся гражданами Украины. Из Мариуполя российские военные в настоящее время и так эвакуируют детей. Без Аброськина... И эти дети отправляются в безопасную Россию, а не в опасные районы Украины.На что рассчитывает генерал? Или умудренный опытом полицейский чиновник догадывается, что в российском плену будет куда безопаснее, чем сейчас на Украине...Но скорее всего Аброськин делает такое заявление, чтобы его заметили и в Киеве, и на Западе. Во-первых, в последнее время о бравом генерале стали забывать, а в октябре 2021 года он был вообще официально уволен с полицейской службы, на которой последние годы служил ректором Одесского университета внутренних дел. Увольнение генерала в 48-летнем возрасте – признак каких-то больших карьерных проблем или противоречий с руководством.Во-вторых, Аброськину хочется показать и себя, и украинских силовиков в целом этакими благородными рыцарями перед Западом. «Моя жизнь принадлежит только мне, и я отдаю ее в обмен на жизни детей, которые еще остаются в Мариуполе», - пишет Аброськин в своем аккаунте. Популизм по-украински. Эта фраза должна, наверное, растрогать и западные государства, и разнообразных либеральных журналисток, которые ради такого «героя» даже забудут традиционную для подобной публики неприязнь к полицейским.Илья Полонский