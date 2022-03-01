Как перевести выплату пенсии с почты в банк: алгоритм действий





В Минсоцполитики рассказали алгоритм, как можно перевести выплаты пенсии с Укрпочты на банк. Для этого нужно вначале переадресовать свою выплаты, а уже затем вывести ее на банковский счет.

Для переадресации выплаты нужно позвонить на горячую линию Укрпочты. Номер линии: 0-800-300-545. Обязательно дождитесь оператора и сообщите ему свои паспортные данные, контактный телефон, а также прежний адрес и новый адрес проживания, на который нужно переадресовать выплату.

Далее нужно открыть в банке (одном из тех, которые уполномочены на выплату пенсий) карточный счет, на который будет поступать пенсионная выплата. Это можно сделать в любом отделении уполномоченного банка на территории Украины, где сейчас не проходят военные действия. При этом в банке нужно взять заявление для выплаты пенсии. Оно понадобится вам в Пенсионном фонде.

После этого нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда, расположенное по месту вашего временного проживания. Там внесут изменения в форму получения пенсии. Для визита в Пенсионный фонд вам понадобятся такие документы: паспорт; идентификационный код; заявление, которое вы взяли из банка.

Всё: перевод пенсии из Укрпочты на банк завершен. Теперь получить свою выплату вы сможете в любом отделении выбранного вами банка или в банкомате этого банка. Кроме того, пенсионной картой можно пользоваться при безналичных расчетах в любом магазине.

Источник: Today.ua

Школа выживания - Сегодня, 13:29 16 Многие пенсионеры сейчас, во время войны, оказались вынужденными переселенцами. И у многих возникли трудности с выплатами пенсии. Речь идет о тех гражданах, которые получали пенсию через Укрпочту. Они могут перевести свои выплаты на банк.В Минсоцполитики рассказали алгоритм, как можно перевести выплаты пенсии с Укрпочты на банк. Для этого нужно вначале переадресовать свою выплаты, а уже затем вывести ее на банковский счет.Для переадресации выплаты нужно позвонить на горячую линию Укрпочты. Номер линии:Обязательно дождитесь оператора и сообщите ему свои паспортные данные, контактный телефон, а также прежний адрес и новый адрес проживания, на который нужно переадресовать выплату.Далее нужно открыть в банке (одном из тех, которые уполномочены на выплату пенсий) карточный счет, на который будет поступать пенсионная выплата. Это можно сделать в любом отделении уполномоченного банка на территории Украины, где сейчас не проходят военные действия. При этом в банке нужно взять заявление для выплаты пенсии. Оно понадобится вам в Пенсионном фонде.После этого нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда, расположенное по месту вашего временного проживания. Там внесут изменения в форму получения пенсии. Для визита в Пенсионный фонд вам понадобятся такие документы:. Теперь получить свою выплату вы сможете в любом отделении выбранного вами банка или в банкомате этого банка. Кроме того, пенсионной картой можно пользоваться при безналичных расчетах в любом магазине.Источник: Today.uaШкола выживания - Сегодня, 13:29 16

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