Прогнозы погоды в России станут менее точными
Межправительственная Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT) сообщила о прекращении сотрудничества с Россией.
К санкциям против РФ присоеденилась Межправительственная Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT), объявившая об отзыве лицензий российских пользователей и прекращении двустороннего сотрудничества с российскими метеорологами, включая обмен данными и обучение.
Чем это чревато обычным россиянам? Тем, что прогнозы погоды теперь станут еще менее точными. Особенно учитывая, что ранее с Россией прекратили сотрудничество еще три других европейских метеорологических ведомства. Новости в Мире - Сегодня, 13:00 104
К санкциям против РФ присоеденилась Межправительственная Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT), объявившая об отзыве лицензий российских пользователей и прекращении двустороннего сотрудничества с российскими метеорологами, включая обмен данными и обучение.
Чем это чревато обычным россиянам? Тем, что прогнозы погоды теперь станут еще менее точными. Особенно учитывая, что ранее с Россией прекратили сотрудничество еще три других европейских метеорологических ведомства. Новости в Мире - Сегодня, 13:00 104
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