Полтава: Уже понятно, когда начнется главное наступление на Украине

Российские войска продвигаются вперед, они создают оборонительные рубежи и даже восстанавливают железные дороги. При этом успехи украинских войск минимальны: рассказы о якобы «отбитых» поселках на поверку оказываются не более чем фейками.Это вынуждены признать даже независимые западные эксперты, внимательно отслеживающие ход спецоперации.Россия использует в наступлениях на украинские города осадную тактику, которая уже отработана войсками других стран в крупных операциях, говорит отставной офицер Джон Спенсер, изучающий ведение войны в городских условиях в «Madison Policy Forum».В интервью влиятельному американскому изданию «The Washington Post» Спенсер отмечает, что Россия изначально использовала для массированного наступления на различных фронтах передовые тактические наработки.Серьезное внимание уделялось воздушно-десантным войскам. Были произведены интенсивные удары высокоточными крылатыми ракетами по важнейшим объектам украинской обороны, включая более десятка аэродромов. На оставшиеся (например, в аэропорт Гостомель близ Киева) прибыли десантники и спецназовцы, под прикрытием которых производилось быстрое развертывание войск.Благодаря такой тактике серьезных успехов удалось достичь и на харьковском направлении, где взят стратегически важный город Изюм. Сейчас инженерные подразделения пытаются восстановить железнодорожное сообщение как с уже освобожденными территориями Украины, так и российской территорией. Фактически, здесь создается хорошо укрепленный и интенсивно снабжаемый плацдарм для широкомасштабного наступления.Вероятными целями массированного удара могут быть как Полтава, так и Краматорск. Бросок на Краматорск позволит замкнуть кольцо вокруг донбасской группировки украинских сил, которые на фоне остальных еще сохранили хоть какую-то боеспособность.Джон Спенсер отмечает, что наибольшего успеха российские войска достигли на южном направлении, фактически завершив деблокирование Мариуполя. Российские войска контролируют ситуацию во всех небольших городах на южном направлении — от Бердянска до Мелитополя. И это открывает возможность для получения контроля и над Одессой.Старший офицер ЦРУ в отставке и аналитик Института Ближнего Востока Дуглас Лондон специально для «The Washington Post» детально проанализировал и заявления украинских генералов о том, что они якобы готовы начать контрнаступление.Американский эксперт к таким заявлениям относится с большим скепсисом. Да, разрозненные украинские войска еще сохранили способность к одиночным вооруженным засадам, но крупное открытое нападению на численно превосходящую и технически более совершенно оснащенную российскую армию украинцы позволить себе уже не могут.Эксперты американского Института исследования войны (Institute for the study of War), которые в каждодневном режиме отслеживают российские успехи на поле боя, также констатируют, что украинцы проводят лишь ограниченные контратаки.Причем и их масштаб, и эффективность значительно скромнее, чем утверждают украинские официальные лица. Например, едва ли не как важнейшую победу преподнесли попытку прорыва под поселком Макаров в Киевской области. Хотя на самом деле ни о каком «освобождении» поселка (который киевляне еще и упорно называют «городом») речи нет.При этом Россия все активнее использует оперативно-тактическую и армейскую авиацию и артиллерию. Кроме того, создаются оборонительные позиции. В целом же, как оценивают американские эксперты, наступление развивается одновременно по нескольким направлениям. В частности, завершается создание оборонительных позиций на киевской оси с северо-запада, запада и востока города. Это во многом позволит и гарантировать, что в город извне не будет поступать дополнительное вооружение.Также идет продвижение российских и донбасских войск в Луганской и Донецкой областях. Фактически, уже завершилось деблокирование территории Луганской области. Продолжаются бои за Краматорск — 150-тысячный город, который и в 2014 году был эпицентром ожесточенного противостояния.Впрочем, взятия российскими войсками Изюма, который расположен всего в 45 километрах от Краматорска, позволяет однозначно утверждать, что возвращение контроля над городом — вопрос ближайшего времени.Аналитики Института исследования войны также отмечали значительные успехи, которые позволят в ближайшие дни полностью вернуть контроль над уже полностью окруженными Попасной, Авдеевкой, Угледаром, Рубежным, Северодонецком и другими населенными пунктами.То, что продвижение войск в последние дни несколько замедлилось, связано с нежеланием штурмовать крупные города. Ведь это приведет к жертвам среди российских военных, и, главное, среди мирного населения.Константин Ольшанский