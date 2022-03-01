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ПриватБанк запустил новые функции в Приват24

verter Сегодня, 15:0037Новости
ПриватБанк запустил новые функции в Приват24
ПриватБанк заботится о своих клиентах, выехавших за границу. После недавнего сбоя в онлайн-банкинге Приват24 появилось несколько полезных функций, в частности, для тех, кто выехал во время войны из Украины.
ПриватБанк запустил новые функции в Приват24
В частности, в мобильное приложение Приват24 были добавлены новые функции трансграничных операций:
SWIFT-переводы для оплаты обучения на счета зарубежных учебных заведений;
SWIFT-переводы на закупку товаров с целью помощи армии ВСУ;
SWIFT-переводы для оплаты лечения физических лиц за границей;
переводы с карты в национальной валюте (гривне) на международные банковские карты Visa или Mastercard любого банка мира на сумму до 100 тысяч гривен в месяц.
Чтобы осуществить перевод средств, в меню Приват24 выберите раздел «Сервисы», а затем «SWIFT переводы». Новости Украины - Сегодня, 14:00 4

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