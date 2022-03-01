На Шария толпой напали украинские нацики



"Но и вот этот кусочек, массово разгоняемый всеми пропрезидентскими каналами (одновременно, за 3 минуты), мне кажется симпатичным настолько, что я и сам его размещаю. Без проблем.

Вы что хотели этим показать? Я вышел к вам, к толпе, а вы толпой не смогли сформулировать свои претензии. Ни одной. Какое-то мычание про Путина и русский мир. Я полчаса просил показать ОДНО видео, о котором вы стонали, где я «звал Путина».

Вы просто идиоты с промытым мозгом. Отправляйтесь на фронт. Не хотите воевать - волонтерьте. Я заехать в Украину не могу, но вы-то можете.

Или проще строить из себя героев на безопасном расстоянии от воюющей страны?

Удачи" - прокомментировал Шарий видео, которое было снято пришедшими к его дому "беженцами" и опубликовано украинскими СМИ.



Украинские нацисты пришли к дому, где живёт в Испании оппозиционный журналист и "храбро" толпой решили напасть на него. Блогер вышел к "гостям". Однако внятно объяснить свои требования украинские националисты не смогли. Ничего, кроме заученных ими текстов, они сказать не смогли. Соседи Шария вызвали полицию.В любом случае у испанских правоохранителей, у которых и прежде были доказательства намерений украинской власти при помощи насилия свести счёты с оппозиционером, появился ещё один аргумент.Очень странно, что герои, пришедшие толпой под дом, не выложили также моменты, где я рассказываю, кем были их матери и куда им всем пройти.