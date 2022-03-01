В Подмосковье задержан агент СБУ, собиравший информацию об участниках спецоперации на Украине

В Подмосковье сотрудниками российских спецслужб пресечена деятельность агента СБУ, собиравшего информацию об участниках российской спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по городу Москва.Согласно сообщению, задержанным оказался некий уроженец Харькова Рудась А.В., имеющий двойное гражданство Украины и Польши, прибывший в Россию еще в 2019 году. Рудась являлся штатным агентом СБУ, имел псевдоним "Малыш" и занимался сбором информации об украинских политологах и журналистах, выступающих против киевского режима и находящихся на территории России.После задержания он дал полный расклад и признался, что сотрудничал не только со Службой безопасности Украины, но и с Агентством разведки Польши. Во время учебы в варшавской Академии военного искусства он был завербован польскими спецслужбами под псевдонимом "Лис" и "стучал" на студентов из Белоруссии и Украины.После начала военной операции на Украине Рудась получил задание от СБУ собирать сведения об ее участниках и передавать их украинским спецслужбам. Деятельность украинского шпиона завершилась не по его доброй воле, он был задержан сотрудниками ФСБ при попытке получить так необходимые ему сведения."В ходе опроса подозреваемый признался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, сообщил обстоятельства его вербовки, характер выполняемых заданий и способы передачи информации в СБУ", - говорится в сообщении ФСБ.В настоящее время российские спецслужбы продолжают оперативные мероприятия в отношении задержанного с целью установления всех его связей на территории России.источник