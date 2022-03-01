Владимир Зеленский в новом обращении призывает россиян по возможности покинуть страну, чтобы «не платить за войну». При этом он утверждает, что Украина никогда не угрожала России. Ну что ж, значит, пришло время для нашей рубрики «таблетка для памяти».Мы специально не будем приводить тут обещаний войти в Крым, таких заявлений были тысячи. За 8 лет украинские официальные лица не раз заявляли о том, что хотят «вернуть» Ростовскую область, Белгород и Кубань. И Москву, конечно. Больше всего заявлений о «танках на Красной площади» было в 2014-2016 годах.Заместитель главы СБУ Андрей Левус: «Уверен, что через несколько лет с этими самыми солнечными флагами мы вместе пройдем по Красной площади, потому что без разрушения путинского режима на Украине никогда не будет покоя. Пока он существует, пока есть эта орда на востоке, мы должны держаться друг за друга. Вместе и до конца, но в этот раз до конца Путина».В 2014 году депутат Рады, бывший командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза: «Дайте нам лучшее оружие. Посмотрим. Мы же до Москвы дойдем».В 2017 депутат Верховной Рады, бывший командир батальона «Миротворец» Андрей Тетерук: «Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади. Это будет уместно. Все войны страны-агрессора должны заканчиваться в столице страны-агрессора».В 2018 году министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинцам следует вооружаться и отвоевывать у России Краснодарский край и Москву.В этом же году депутат Верховной рады Украины, бывший лидер украинской радикальной экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что у Киева есть возможности для военного наступления на Россию и захвата Краснодарского края и Ростовской области.В этом же году командир батальона морской пехоты вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский в интервью изданию «Обозреватель» заявил, что конфликт в Донбассе должен закончиться «как минимум на границе России и Украины». Военный добавил, что лично ему хотелось бы, чтобы украинские войска дошли до центра Москвы — до станции метро «Сухаревская».В 2019 году в Раде было создано межфракционное объединение, которое обещало заняться вопросами возвращения «в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев» Кубани.Уже в 2021 году Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о начале «возвращения» Кубани в территориальный состав Украины.«Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани», — написал Гончаренко в тг-канале.А осенью 2021 года главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный заявил, что хочет прокатиться по Красной площади и Арбату на танке под музыку. С поднятым флагом.источник