Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на вчерашнее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к премьеру Виктору Орбану подчеркнул, что его страна не собирается поставлять оружие Украине, не разрешит поставок вооружения для ВСУ через свою территорию и не откажется от покупки российского газа.Сийярто добавил, что позиция Будапешта по этому вопросу останется неизменной.Стоит отметить, что в своей недавней речи президент Украины решил «надавить на жалость» и предложил премьер-министру Венгрии сходить на набережную Дуная и посмотреть на памятник жертвам Холокоста («Туфли на набережной Дуная», установлен в 2005 году). Со слов Зеленского, та же ситуация сегодня происходит в Мариуполе.«Та же», это какая?..Как выразился украинский лидер, Венгрии нужно уже перестать сомневаться и присоединиться к антироссийским санкциям, а также отказаться от покупки газа из РФ и разрешить транспортировку вооружения для ВСУ через свою территорию.Все бы ничего, если бы тему Холокоста поднял не лидер государства, где процветает неонацизм. Более того, массовые убийства евреев на берегу Дуная в 1944 — начале 1945 годов устроили члены венгерской нацистской партии «Скрещённые стрелы».Мемориал «Туфли на набережной Дуная» посвящен именно этим жутким событиям, и, думается, Виктору Орбану не очень приятно вспоминать о преступлениях своих соотечественников.Впрочем, Зеленскому не привыкать «садиться в лужу». Но в одном он прав. В Мариуполе сегодня действительно происходят события, напоминающие Холокост. В городе массово уничтожаются мирные жители. Но делает это не российская армия, как заявил украинский лидер, а нацкорпус «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), устроивший в городе настоящий террор и гуманитарную катастрофу.Возвращаясь к главной теме, стоит отметить зрелость и дальновидность позиции главы МИД Венгрии. Петер Сийярто заявил, что отказ от российских энергоносителей неприемлем, так как создаст серьезные экономические проблемы для его страны. Поставки оружия по территории Венгрии также не рассматриваются, ибо венгры должны держаться подальше от текущего конфликта, чтобы не стать его участниками.Видимо Сийярто, в отличие от Зеленского, хорошо учил историю и не забыл, как в январе 1943 года под Воронежем была разбита 2-я венгерская армия, воевавшая на стороне фашистской Германии. Тогда из 250 тысяч личного состава было уничтожено порядка 150 тысяч солдат и офицеров.