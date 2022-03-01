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Эксперт Митрахович озвучил все варианты для ЕС по оплате российского газа рублями

Sergey Сегодня, 19:000Новости
Эксперт Митрахович озвучил все варианты для ЕС по оплате российского газа рублями

Европейские партнеры «Газпрома» имеют разные варианты по оплате российского газа рублями. О них рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.
Предложение о переводе оплаты за поставки «Газпрома» в российские рубли выдвинул президент РФ Владимир Путин. Он напомнил о ненадежности доллара и евро, проявившейся в ситуации с международными резервами, и поручил перевести контрагентов из недружественных стран на рублевый расчет за газ. По мнению Митраховича, у европейцев есть множество вариантов дальнейших действий, а весь ужас Запада обусловлен новизной ситуации, когда приходится покупать другую валюту за доллары и евро.
«Что значит платить в рублях? Надо перевести деньги через SWIFT или другие механизмы на Московскую биржу и здесь продать эти доллары либо евро, купив рубли. Можно открыть счет в российском банке и прямо в нем поменять валюту на рубли. Можно открыть дочернюю компанию в России, которая будет этим заниматься, – кстати, этим минимизируется риск заморозки платежей. Пока заморозок платежей за нефть и газ не было, но такой риск не исключен. А если будут платить в рублях, то этот риск будет сведен к нулю», – объяснил Митрахович.

Эксперт заявил о серьезных внутренних противоречиях в Европе в связи с новой ситуацией: по его словам, даже внутри отдельных стран существуют разногласия между группами влияния и индустриями. Однако Россия требует от ЕС оперативных решений и намеревается решить вопрос за неделю. В случае отказа от новых условий европейцам может грозить прекращение импорта голубого топлива.
«То они отказываются от российского газа, то все слова об отказе относятся в будущее. А решение нужно принимать здесь и сейчас», – подчеркнул Митрахович на Rutube-канале News Front.

Новый формат торгового взаимодействия между «Газпромом» и европейскими компаниями еще предстоит определить, считает Митрахович. Концерн может как предложить партнерам новые контракты, так и скорректировать действующие дополнительными соглашениями. При этом европейцам придется признать потребность в российском газе, что полностью противоречит риторике полного разрыва и изоляции. Эксперт также задается вопросом, насколько жестко намерена действовать Москва, и возможно ли перекрытие поставок трубопроводного газа.
Григорий Егоро

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