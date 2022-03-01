Покидая МариупольвЂ¦

Первое на что обращаешь внимание на въезде в Мариуполь, это на туман от пожаров, который буквально застилает часть города.Очередь из людей, желающих покинуть город растет с каждым часом, по мере того, как у людей появляется возможность относительно безопасно покинуть убежища.Но как бы много людей не выехало из города, там остается намного больше тех, кто не может или не хочет уезжать. И помощь, которую доставляет МЧС ДНР при поддержке военных, а также волонтеры, является для людей шансом выжить. Сегодня в один из районов получилось доставить порядка 1500 продуктовых наборов.Но это так, сухие цифры за которыми можно спрятаться от того, что ты видишь вокруг. Некоторые картины мозг просто отказывается воспринимать и приходится делать над собой усилие, чтобы понять, что вот тот большой кусок краснокоричневого пенопласта, совсем не пенопласт. А покосившаяся палка над воронкой, это крест над могилой, которую сделали прямо там. Что бы было проще закапывать. А десяток неумелых крестов во дворе дома очень успешно прикидываются оградкой клумбы, тем более что земля между ними перекопана.Погибших мирных жителей хоронят прямо во дворахСкверы и парки Мариуполя превратились в кладбище. В ходе тяжёлых городских боёв погибли десятки, если не сотни мирных жителей. Погибших приходилось хоронить в любом подходящем месте.Ты улавливаешь обрывок разговора между журналистом и местными жителями, а потом тщательно стараешься о нем не вспоминать.- Знаете, когда в соседнем доме начался пожар, горящие люди с 4 этажа выпрыгивали…Но есть в таких поездках и хорошие моменты. Когда получается найти людей, о которых тебя просили узнать живыми и когда видишь, как они обнимаются с родственниками в Донецке, куда вы помогли им добраться.Когда видишь, как улыбается девочка лет пяти, которая после того как приехали в Донецк, с удивлением произнесла – Мама, тут так спокойно…Но при этом крайне хотелось бы узнать, что в голове у тех ублюдков, которые запрашивают у беженцев из Мариуполя 1000 долларов за то, чтобы довезти людей из Николаевки в Донецк.К сожалению, получается помочь не всем и не всегда. Большую часть вопросов о судьбе близких, приходится оставлять без ответа, потому что во многие районы еще просто невозможно добраться….Сергей Лебеде