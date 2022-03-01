Йеменские ополченцы устроили пожар на станции распределения нефтепродуктов в Джидде

«Эта враждебная эскалация нацелена на нефтяные объекты [и направлена] на то, чтобы повлиять на безопасность энергетики».

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила об ударе йеменского проиранского движения «Ансар Аллах» (хуситов) по станции по вЂ‹вЂ‹распределения нефтепродуктов Aramco в Джидде, сообщает сегодня, 25 марта Al-Arabiya.В результате удара загорелись два резервуара. Пожар был локализован. В результате атаки никто не пострадал. В связи с нападением в коалиции заявили:По их словам, хуситы пытаются наносить удары по нефтяным объектам. При этом атака не оказала влияния на повседневную жизнь в Джидде.источник