Вице-мэр города Изюм озабочен началом сотрудничества представителей местных властей с российскими военными

Заместитель мэра города Изюм Харьковской области Владимир Мацокин «бьёт тревогу». Человек, который ещё несколько дней назад называл гарнизон ВСУ в Изюме «готовым биться в течение такого времени, которое понадобится для отступления российских войск», теперь заявляет о сложной обстановке в городе и районе.Мацокин заявил, что в городе отсутствует телевидение и Интернет, а в городе «началась работа многочисленных коллаборантов». Под «коллаборантами» вице-мэр Изюма понимает представителей местных властей, которые начали сотрудничество с российскими военными.Майданный вице-мэр:Проблема в том, что нашим активистами приходится скрываться. Они пытаются искать выходы из города.Речь идёт о сторонниках майдана 2014 года.Далее вице-мэр Изюма рефлексирует по поводу того, как администрация сотрудничала с представителями антикоррупционной организации, а в итоге эти представители стали сотрудничать с российскими войсками.Выражая свои эмоции, Мацокин заявил, что в лице отдельных членов антикоррупционной организации в городе «пригрели змею».Видимо, Мацокина беспокоит то, что антикоррупционеры теперь представят России списки всех тех местных чиновников, кто обворовывал местных жителей все последние годы.источник